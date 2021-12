11/12/2021 17:24:00

Il maltempo e il forte vento stanno continuando a causare disagi anche agli automobilisti. Nel versante Sud di Marsala il Sossio è esondato (potete leggere qui) e il lungomare Mediterraneo è impraticabile per via delle mareggiate e delle alghe.

Nel versante Nord della città, in zona Spagnola, la situazione è analoga con il mare che ha allagato completamente la strada e i terreni adiacenti. Ci sono notevoli difficoltà per chi in auto cerca di percorrerlo per rientrare a casa. Qui il video di una cittadina che ha pubblicato sul suo profilo Facebook il complicato tentativo di tornare a casa.