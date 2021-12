11/12/2021 12:15:00

Domenica 12 dicembre 2021 ore 18, presso l'oratorio Salesiano, Cineteatro Don Bosco, via Tommaso Pipitone n 4 (di fronte cinema Golden) in Marsala, incontro con Vittorio Avveduto, co-referente regione Sicilia dell'associazione LIBERA CONTRO LE MAFIA, per raccontare la sua esperienza di viaggio in Guinea-Bissau e per presentare un progetto di aiuto concreto per la popolazione di un villaggio locale.



La Guinea-Bissau, colonia portoghese fino al 1974, è uno dei paesi più poveri dell'Africa e del mondo. Ha una storia costellata di colpi di stato e crisi umanitarie. L'ultima di queste, innescata dalla pandemia di Covid, con un colpo di stato fallito nell'ottobre scorso.



In Africa opera anche il prete missionario marsalese Mario Pellegrino, 34 anni. Ultima tappa in Sud Sudan, ne parliamo qui.