11/12/2021 11:25:00

Nuovo cedimento al lungomare Boeo di Marsala. Le forti mareggiate di queste ore hanno fatto cedere un tratto del marciapiede di fronte al Museo archeologico di Marsala.

Sul posto si trovano gli agenti della Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la sede stradale, oltre all'assessore Galfano che sta seguendo le operazioni ritenute necessarie dai tecnici comunali.

Bisogna dire che da anni, con la precedente amministrazione Di Girolamo, era in corso l'iter per un progetto di consolidamento del lungomare Boeo e, finalmente, la scorsa primavera il finanziamento di due milioni e duecento mila euro è stato approvato. Ora si tratta di realizzarlo al più presto ed evitare che la burocrazia o l'incapacità di realizzare i progetti già finanziati, possa ritardare o bloccare ciò che è assolutamente necessario e urgente: mettere in sicurezza il lungomare cittadino.