Elezioni regionali, il Movimento VIA apprezza il "manifesto" del sindaco di Partanna

11/12/2021 16:50:00

"Abbiamo esaminato il manifesto del sindaco di Partanna, Nicola Catania, la sua disamina sui fatti attuali della provincia tutta e la visione per questo territorio è apprezzabile.

Per troppo tempo abbiamo assistito unicamente ad una prospettiva che riguardasse le candidature, anche supportate dai partiti, ma senza una elaborazione seria di programma e una concreta rete tra i vari Comuni, che compongono la provincia, è un posizionamento fine a se stesso.

Nel documento c’è l’appello a non essere più attendisti ma parte attiva del cambiamento, tra questi il Pnrr rappresenta una sfida imperdibile per la Sicilia e, dunque, per il nostro territorio, per questo sarà necessario avere una classe dirigente all’altezza degli obiettivi.

La prima vera sfida è proprio quella di riuscire a mettere insieme tutti i cittadini, dagli amministratori al tessuto produttivo, dalle associazioni ai giovani, dai pensionati a chiunque abbia voglia di contribuire purché il linguaggio di comune a tutti.

Apprezziamo l’impegno e il coraggio del sindaco di Partanna nel voler mettere insieme le forze politiche e sociali di questo territorio, dalla unione di intenti possono nascere grandi cose".

Il coordinamento provinciale del Movimento VIA