Covid, grave un noto ristoratore no-vax di Marsala

Nei suoi post era solito condividere contenuti e fake news contro i vaccini e il green pass. Adesso si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civico di Palermo un uomo di Marsala, un ristoratore, per il quale è stata diagnosticata una polmonite bilaterale dovuta al coronavirus.

L'uomo, sulla sessantina, si è contagiato nei giorni scorsi, e le sue condizioni si sono rapidamente aggravate.

Ancora una volta questa vicenda testimonia come i vaccini siano l'unico argine, al momento, contro le forme gravi del Covid 19. E ancora di più lo dicono i numeri. L'87% dei ricoverati in terapia intensiva in Sicilia non è vaccinato. Cioè tre su quattro . Lo stesso accade in altre Regioni italiane dove sono molti i no vax che, una volta ricoverati, lanciano appelli a tutti per vaccinarsi e per informarsi bene e seriamente sui rischi della malattia.

Come un uomo di Piacenza, no-vax, che dall'ospedale, con il casco per aiutare la respirazione, pentito per non essersi vaccinato, lancia l'appello a vaccinarsi.

L'appello del No vax ricoverato col casco: «Non pensavo di finire in questo inferno: vaccinatevi, non fate come me» - Open