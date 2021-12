13/12/2021 07:00:00

Questo fine settimana è crollato il ponte San Bartolomeo sulla statale 187 che congiunge Castellammare ad Alcamo (potete leggere qui i dettagli), ma a preoccupare sono anche le condizioni in cui si trova il ponte sul fiume Birgi.

Così ci scrive Nino, lettore di Tp24 che ci invia anche le foto che vedete allegate all'articolo:"Vorrei segnalare la precarietà e la pericolosità in cui versa il ponte sul fiume Birgi, quello che, venendo da Marsala, precede l'arrivo all'aeroporto Birgi, tra l'altro molto trafficato e fino ad adesso aperto al traffico veicolare. Mi auguro che vengano presi dei provvedimenti al più presto per non rischiare una tragedia".

Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.