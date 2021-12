Meteo Trapani. Bel tempo oggi e domani. Le previsioni

14/12/2021 06:35:00

Ancora bel tempo in provincia di Trapani. Anche oggi cielo sereno e sole, coperto ogni tanto da qualche nuvola passeggera. Ma non c'è rischio pioggia, almeno fino a giovedì, quando, secondo le previsioni potrebbe verificarsi qualche rovescio.

Martedì, 14 dicembre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2444m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 15 dicembre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2026m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì, 16 dicembre: Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di giovedì la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1777m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.