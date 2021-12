Marsala tra i Comuni colpiti da eventi calamitosi. Più di 500mila euro i danni del maltempo

15/12/2021 06:00:00

L'attivazione del Centro Operativo comunale (COC) di Protezione civile, quasi in via permanente lo scorso mese di Novembre, ha consentito un costante monitoraggio del territorio nel periodo in cui Marsala ha subito le pesanti condizioni meteo avverse che hanno interessato il versante occidentale della Sicilia.

I danni sono stati quantificati in oltre 500 mila euro ed è stato chiesto al Governo Regionale il riconoscimento dello stato di emergenza. La relazione della Protezione civile comunale è stata puntuale e circostanziata, tale da far decretare anche per Marsala lo stato di calamità a seguito di quegli eventi meteorologici avversi.

È stato il Comando della Polizia Municipale a coordinare le attività svolte dagli Uffici tecnici - manutenzione strade e servizi pubblici locali – le cui relazioni al COC hanno permesso una stima dei danni e, quindi, dei costi da sostenere per il ripristino dei luoghi. Ossia, il rifacimento delle arterie stradali danneggiate e la bonifica dei corsi d'acqua degradati. Emergenze evidenti e documentate, per un ammontare di oltre mezzo milione di euro che sarà destinato al rifacimento del manto stradale dissestato dalla pioggia battente (circa 400 mila euro) e alla sistemazione dell’alveo del fiume Sossio (quasi 200 mila euro), su cui si sono riversati detriti e rifiuti, trascinati poi dalla stessa piena che ha impaludato i terreni circostanti.

Una ulteriore riunione del Centro operativo comunale di Protezione civile si è tenuta lunedì per una ricognizione dei danni della scorsa settimana, provocati da violente piogge e forti raffiche di vento. In più, nel corso dell’incontro si è fatto il punto sui siti sensibili (fiumi Sossio, Birgi e Lungomare Boeo) sotto costante osservazione, valutando altresì le iniziative più opportune per scongiurare ulteriori situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Si è anche stabilito di avanzare specifica richiesta alla Regione Siciliana circa l'utilizzo di una precedente graduatoria per l'assunzione di personale specializzato da destinare all'attività di protezione civile nel Comune di Marsala. Infine, si chiederà al Libero Consorzio di intervenire sulle Provinciali SP 21 e 84 (quest'ultima in corrispondenza alla foce del Sossio); mentre analoga richiesta sarà rivolta all'Anas per i tratti di rete stradale danneggiata dal maltempo.