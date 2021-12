Asu. Pd e M5s attaccano Musumeci: "Promette stabilizzazione, ma non ci sono i soldi"

“Altro che stabilizzazione degli Asu, per loro e per gli ex Pip non ci sono nemmeno i soldi per gli stipendi di quest'anno. Dal governo l'ennesima doccia fredda su questi lavoratori. È ora di dire basta, è inaccettabile...