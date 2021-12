Mazara: mobilità sostenibile, intesa tra Comune e CNR. Approvata la videosorveglianza al lungomare

16/12/2021 12:00:00

Via libera al protocollo d'intesa tra il Comune di Mazara del Vallo e l'Istituto sull'Inquinamento atmosferico del Cnr per la realizzazione di progetti in ambito ambientale con focus sulla mobilità, sulla qualità dell’ambiente e dell’aria, della gestione intelligente dell’energia e dell’economia circolare.

In particolare la convenzione che avrà durata biennale prevede la compartecipazione alle “Linee di Indirizzo per la redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS)” oltre a ed interventi in ambito ambientale che saranno specificati nei dettagli con ulteriori atti esecutivi.

Maggiori dettagli sull'accordo di collaborazione Comune di Mazara - Istituto sull'Inquinamento Atmosferico del Cnr verranno fornite dopo la stipula del protocollo già autorizzata dal Cnr e dal Comune di Mazara del Vallo con l'ultima deliberazione.

Approvato progetto per la videosorveglianza al lungomare - La Giunta Municipale di Mazara del Vallo ha approvato il progetto di massima per la realizzazione di un sistema di video sorveglianza destinato al lungomare cittadino. Il progetto prevede in particolare la collocazione di 18 postazioni di videosorveglianza (6 composte da dodici telecamere fisse e 12 composte da 36 telecamere) dislocate sia in parte della Casbah nei pressi del lungoMazaro che nel tratto di via Molo Caito che costeggia il fiume Mazaro che nel lugomare Mazzini fino ad arrivare nei pressi della rotatoria di via Valeria. L'investimento complessivo è stimato è di circa 271 mila euro.

Il Comune partecipa ad un avviso pubblico del Ministero dell'Interno ed ha già inoltrato il progetto per il tramite della Prefettura, richiedendo un finanziamento di circa 211mila euro mentre la quota di cofinanziamento comunale ammonta a circa 60mila euro. Il progetto è stato elaborato dal settore "Staff Servizi Strategici".

Progetto "Educazione Lavoro" - Con un avviso a firma del dirigente Maria Gabriella Marascia, nella qualità di coordinatore del Distretto socio sanitario di cui Mazara è capofila, operatori economici dei settori artigianato, industria, imprenditoria e cooperative sociali vengono invitati ad aderire al progetto "Educazione al Lavoro", che prevede l’inserimento presso le loro strutture per un periodo di 6 mesi di persone segnalate dai servizi Serd (servizi per le dipendenze patologiche) Uepe (Ufficio di esecuzione penale) e Ussm (servizio sociale giustizia minorile). L'impegno lavorativo e formativo previsto è di tre ore giornaliere per 5 giorni la settimana.

Le Borse Lavoro sono finanziate dal Distretto con i fondi del Piano di Zona e prevedono oltre alla copertura dei costi assicurativi e dei presidi di sicurezza un contributo di sei euro l'ora per ogni soggetto impiegato nel progetto. Ad ogni operatore economico o cooperativa sociale aderente verranno destinati uno o due soggetti, che nel percorso verranno seguiti dagli assistenti sociali dei comuni aderenti al Distretto (Mazara, Salemi, Vita e Gibellina).

L'avviso riguarda in particolare la seconda semestralità del progetto. La prima è in fase di attuazione e terminerà il 31 gennaio 2022. Obiettivo principale del progetto è dare un’occasione alle persone che hanno avuto difficoltà sia sotto il profilo delle dipendenze che con la giustizia, consentendogli di effettuare vere e proprie esperienze sociali, quali l’educazione al lavoro, il rispetto degli orari, dei programmi di lavoro, il senso del dovere, il rispetto dei ruoli, la comprensione dell’utilità del servizio prestato ma anche fornirgli competenze formative. Gli operatori economici e le cooperative sociali operanti nei territori di Mazara del Vallo, Salemi, Vita e Gibellina potranno presentare istanza di adesione, per il tramite della pec, sui modelli allegati all’avviso, entro e non oltre il 07 gennaio 2022. Per tutte le info e scaricare i moduli clicca qui.