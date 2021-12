18/12/2021 18:15:00

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino marsalese che giovedì scorso ha visto la carcassa di un gatto in mezzo alla carreggiata davanti a casa sua in contrada Addolarata a Marsala.

L'uomo ha innanzitutto spostato il cadavere del povero animale, per far sì che non venisse investito continuamente da altre automobili, e poi ha chiamato i Vigili Urbani.

Il vigile al telefono lo ringrazia, e promette che provvederanno immediatamente.

Il venerdì il gatto è ancora lì. L'uomo chiama ancora una volta i poliziotti municipali, e la risposta è la stessa.

Oggi,sabato, il cittadino chiama direttamente Energetikambiente, e la loro disposta è agghiacciante: non gli era arrivata nessuna segnalazione di intervento da parte dei Vigili Urbani.

Il gatto, quindi, per adesso è ancora lì, a imputridire e a decomporsi... come la città di Marsala.