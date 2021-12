 Tragedia in Sicilia, muore tra le fiamme della sua casa una bimba di due anni

22/12/2021 08:49:00

Tragedia a Palma di Montechiaro nell’agrigentino, dove ieri sera a causa di un devastante incendio in un’abitazione, è morta una bambina di due anni.

Il rogo in un immobile su due piani di via San Giuseppe, si è sviluppato al primo piano, dove la bambina dormiva. I genitori si trovavano, invece, al pian terreno, e quando si sono accorti hanno cercato di mettere in salvo la piccola ma le fiamme erano già alte e hanno dovuto desistere. I vigili del fuoco hanno, soltanto, potuto constatare la morte della bambina.

Sul rogo è stata aperta un’inchiesta dalla procura di Agrigento. Le indagini sono condotte da polizia e carabinieri. Forse è stato un corto circuito a scatenare il terribile incendio costato la vita alla piccola.