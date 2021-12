Eventi culturali e manifestazioni natalizie, a Marsala, Mazara, San Vito e Palermo

22/12/2021 00:00:00

Eventi culturali, manifestazioni e intrattenimento natalizio, ecco cosa è previsto nei prossimi giorni a Marsala, Mazara, San Vito Lo Capo e Palermo. Mercoledì 22 Dicembre alle ore 19.00 presso Ex Libris, la biblioteca sociale di OTIUM/ets, via XI maggio 106 Marsala, Giacomo Pilati racconta “La prima storia bella”, Margana Edizioni, conversa con l’autore la giornalista Jana Cardinale, l’evento è proposto dalla rivista culturale Loft Cultura, parteciperanno anche gli Editori.



Il dialogo offrirà la possibilità di conoscere un libro capace di produrre memoria in maniera semplice e sognata, un luogo/testo, in cui il susseguirsi di narrazione e illustrazioni, in perfetto equilibrio tra loro, dona la possibilità di guardare con sguardo adulo e tenero i/la bambino/a che è in noi.

La lettura di “La prima storia bella” ispira la tenerezza e ridesta il sentimento della gentilezza, restituendoci la possibilità di ritrovare quel respiro lento di cui tutti abbiamo tanto bisogno.

Giacomo Pilati. giornalista e scrittore, è nato a Trapani. Ha pubblicato: Le Siciliane (Coppola), Le altre siciliane (Coppola), La città dei poveri, con Biagio Conte (Il Pozzo di Giacobbe), Minchia di re (Mursia), Sulla punta del mare (Mursia), Le nuove Siciliane (Di Girolamo) Cucina trapanese e delle isole, con Alba Allotta (Tarka), Morsi d’Italia (Tarka), Sicilian women. True story of convinction and courage (Legas New York), Piccolo almanacco di emozioni (Imprimatur), Dell’inutile amore (Di Girolamo), In Sicilia rewind (Il Sole-Telesud). Nel 2009 da Minchia di re è sttao tratto il film Viola di Mare in concorso al Festival internazionale del cinema di Roma, e un monologo teatrale portato in scena da Isabella Carloni in Italia, Germania, Francia e Stati Uniti. In Russia Minchia di re è pubblicato da Ripol Classic. Ciollabora alla pagina culturale dell’edizione siciliana di Repubblica. Si è aggiudicato due volte il premio nazionale di giornalismo Giuseppe Fava.

A Mazara il Natale delle Favole - il programma dal 20 al 22 dicembre Dopo gli eventi del week end proseguono le manifestazioni del programma "Il Natale delle Favole 2021" promosso dall'amministrazione comunale.

Lunedì 20 dicembre:

-dalle ore 16 a cura dell'associazione Musikè in centro città: Babbo Natale e gli zampognari.

Martedì 21 dicembre

- alle ore 16 nella sala 1 del cinema Grillo primo appuntamento con il cinema gratuito natalizio per ragazzi: proiezione "I croods 2 - Una nuova era"; dalle ore 17 in centro Città animazioni natalizie e Bolle di Sapone con il gruppo Gattomatto.

Mercoledì 22 dicembre

-alle ore 18 nella piazza Mokarta l'associazione Canto del Marrobbio propone Square Room Jam session e musica live. Nell'ambito dello spettacolo musicale si esibiranno anche i partecipanti alla prima edizione del concorso a premi "Artisti di strada".

San Vito Lo Capo, inaugurazione Porta del Mare - Mercoledì 22 dicembre alle ore 15:30, nell’area sportiva di via Faro, a San Vito Lo Capo, sarà inaugurata l'opera della street artist Ale Senso "La Porta del Mare", intervento di rigenerazione urbana a pavimento che conclude la seconda fase del progetto SUA- San Vito Urban Art.

La "Porta del Mare" rappresenta un delicato abbraccio tra due figure umane ed è stata realizzata su una superficie di circa 2300 mq, grazie anche alla partecipazione attiva degli alunni del Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti di Trapani e dell'Istituto Alberghiero Florio di Erice. Si tratta di una tra le più grandi opere di street art su campi da gioco ( campo di calcetto, pallavolo e pallacanestro) realizzate in Europa.

La rigenerazione dell'area sportiva attraverso l'arte urbana consente la valorizzazione e l'arricchimento di luoghi decentrati e marginali nella consapevolezza che il miglioramento estetico contribuisce ad una maggiore cura ed attenzione di chi vive i luoghi della comunità.

All’inaugurazione interverranno il sindaco Giuseppe Peraino e l’amministrazione comunale, una rappresentanza della Pallacanestro Trapani e dell’Handball Erice.

La cerimonia sarà aperta dall’esibizione della banda musicale “Città di San Vito Lo Capo”. Prevista la partecipazione dell’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà.

L’edizione 2021 di SUA, la cui direzione artistica è stata curata dall’architetto Arianna Maggio, si è svolta in sinergia con la Soprintendenza per Beni Culturali e Ambientali di Trapani e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Trapani, INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, SAB PROJECT street art ball project e CHIMIVER.

Ale Senso è una street artist nata a Bergamo, laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano. Ha partecipato ad eventi, convention e mostre in tutta Italia e in Europa; ha collaborato con diverse aziende sia in ambito nazionale che internazionale entrando a fare parte della storica crew TDK con la quale ha partecipato alla prima “LA Gold Rush” a Los Angeles nel 2007. Si divide tra Roma, Bergamo e Berlino, che oltre ad essere base per numerose collaborazioni con realtà dell'est europeo, è la città dove ha sviluppato il progetto “Apartment A” e ha esposto la sua mostra d’arte contemporanea “La Fame”.

Natale ai Giardini di Palazzo Orléans - Sarà visitabile anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno il presepe artistico allestito all'interno dei Giardini del Palazzo Orléans, sede della presidenza della Regione Siciliana. Il 25 dicembre apertura solo pomeridiana, dalle 16 alle 20; mentre il giorno successivo orario normale: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 (così come sabato 1 e giovedì 6 gennaio). Venerdì 31, invece, la chiusura è anticipata alle 19. In tutte le giornate, la visita completa dei Giardini zoologico e botanico è possibile solo fine alle 17. Lunedì chiusura settimanale.



Composto da una cinquantina di figure in terracotta, tra personaggi umani e animali, alte fino a 1,25 metri e interamente realizzate a mano da artigiani siciliani, è uno dei presepi statici più grandi d’Italia ed è stato realizzato da artigiani-artisti dell’“Agorà Beach” Arte e Mestieri di Paternò, in provincia di Catania, sotto la direzione artistica del maestro Giulio Vasta. Riproduce un tipico borgo rurale siciliano con rappresentazioni di antichi mestieri e strumenti artigianali d’epoca. Si estende su una superficie di circa 200 mq ed è fruibile anche dalle persone con disabilità.