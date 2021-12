Santangelo (M5S): "Dalla manovra fondi per Vigili del Fuoco e ricercatori rimpatriati"

22/12/2021 17:00:00

"Grazie all'impegno del MoVimento 5 Stelle, siamo riusciti ad ottenere l'inserimento di una norma alla Manovra in discussione in queste ore in Senato che prevede l'estensione dei scatti previdenziali anche al Corpo del vigili del fuoco" Lo afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo. "Finora sussisteva un'ingiustificata disparità di trattamento tra i vigili del fuoco e le forze di polizia. Solo a questi ultimi, infatti, si applicavano sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile. Grazie all'approvazione di questa norma, saranno destinati 43 milioni di euro all'adeguamento stipendiale e previdenziale dei Vigili del Fuoco che permetteranno al personale del Corpo di ottenere una pensione congrua al proprio impegno quotidiano per la sicurezza dei cittadini e delle nostre città."



"Inoltre - prosegue Santangelo - E' stato approvato l'emendamento a mia prima firma alla legge di bilancio sui cosiddetti "cervelli rimpatriati". La misura è stata pensata con l'obiettivo di fare restare in Italia quei lavoratori con caratteristiche di eccellenza, docenti universitari e ricercatori, che hanno deciso di ritornare in Italia, favorendone il radicamento permanente e la natalità nel nostro Paese. L'emendamento estende ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 l'applicazione dell'incentivo al radicamento".



"Un grande risultato - aggiunge - frutto di un lavoro costante in cui, come MoVimento 5 Stelle, ci siamo spesi con grande impegno nell'ultimo anno e che adesso permette di superare la disparità di trattamento rispetto per i lavoratori rimpatriati che già godono di tali incentivi grazie all'emendamento a firma Giarrizzo presentato alla legge di Bilancio 2021. Reputiamo fondamentale, quindi, che queste figure vengano trattate con equità e si rendano accessibili anche a loro i benefici riservati ai lavoratori del settore privato. Stiamo gettando le basi per un sistema che sarà fondamentale per creare le condizioni affinché i le nostre menti migliori possano restare in Italia senza essere costretti a fuggire all'estero", ha concluso Santangelo.