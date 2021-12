Alcamo, si avvia alla soluzione la vicenda istituto "Allmayer"

23/12/2021 08:00:00

Lunedì pomeriggio a Trapani, a Palazzo Riccio di Morana, si è svolto l’incontro – presenti il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Raimondo Cerami, i sigg Corso proprietari dell’immobile e il Sindaco Domenico Surdi - durante il quale il Libero Consorzio ha chiuso le trattative dichiarandosi disponibile all’acquisto dell’immobile del Viale Europa dove si trova l’istituto Fazio Allmayer.

Dichiara il Sindaco: “Sono molto soddisfatto che, dopo anni di tavoli tecnici, ci si avvìi alla conclusione definitiva della vicenda. Oggi possiamo dire che la scuola è salva e resterà ad Alcamo, dando così certezza agli studenti, alle famiglie, alla comunità alcamese e a tutto il territorio”.

Continua il Sindaco: “Un ringraziamento a tutti coloro i quali si sono impegnati per raggiungere questo risultato ed in modo particolare al dott. Cerami, Commissario del Libero Consorzio, per aver seguito la vicenda e per aver portato fino in fondo il percorso di acquisto dell’immobile in cui oggi ha sede l'Istituto. Una scelta lungimirante che il sottoscritto ha sempre considerato come la migliore per tutte le parti coinvolte. È un investimento sul futuro dei nostri ragazzi ed al contempo un esempio virtuoso di sana gestione visto che il Libero Consorzio elimina così un fitto passivo”.

Conclude il Sindaco: “Un ringraziamento va anche ai proprietari dell’immobile i quali hanno confermato la disponibilità a vendere, al Preside Piccichè e a tutta la società civile per non aver mai abbandonato la speranza e alla deputazione regionale per essersi impegnata a far si che la scuola non venisse trasferita."

***

Martedì mattina, invece, in Piazza Ciullo dinanzi il Collegio dei Gesuiti è stato presentato alla cittadinanza il nuovo automezzo, un Fiat Ducato con nove posti e di nuova immatricolazione, per il trasporto sia delle persone diversamente abili che per gli alunni con disabilità in età scolare ai Centri di riabilitazione e alle scuole.

Presenti alla cerimonia il Sindaco Domenico Surdi, l’assessore ai servizi sociali, Mario Viviano, il v/Sindaco Caterina Camarda, l’assessore Vito Lombardo, il Presidente del Consiglio Saverio Messana e l’Arciprete della Chiesa Madre, Mons. Leonardo Giordano che ha dato la benedizione al nuovo mezzo.

Dichiara l’assessore ai servizi sociali, Mario Viviano: “siamo contenti che il nostro Comune possa dotarsi di un proprio mezzo acquistato con fondi comunali ed attrezzato di pedana di sollevamento per il trasporto delle persone con difficoltà motorie, accompagnandole nel tragitto da casa ai centri di riabilitazione e a scuola e viceversa. L’amministrazione ritiene che sia importante garantire il servizio di trasporto per queste persone non solo per i diretti fruitori ma anche per alleviare i disagi delle tante famiglie che vivono insieme ai loro cari una situazione difficile”.