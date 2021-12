Questioni di... lana caprina

23/12/2021 02:00:00

Quaestio de lana caprina.

É una locuzione con la quale ci si riferisce ad argomenti futili, oziosi, eccessivamente pignoli.

L’origine della frase è piuttosto antica. E' tratta infatti da Orazio, il poeta latino, che riferendosi a chi vuole discutere con caparbietà pur di affermarsi disse: “rixatur de lana saepe caprina”, ovvero “litiga spesso sulla lana delle capre”.

Il modo di dire è applicabile al Coronavirus, allorquando dall'avvento del vaccino - dicembre 2020 -, dopo un anno è assodato che il siero non previene il contagio, ma riduce tantissimo ospedalizzazione, terapia intensiva e mortalità. La litania che "il vaccinato contagia", lo si è saputo da subito, è appunto inutile.



A Marsala la quaestio nasce quando l'amministrazione Grillo con l'appoggio del presidente del consiglio Sturiano giustifica la sua inerzia verso le criticità che attanagliano la città perché sono state eredidate. È accaduto in uno delle ultime assemblee a Sala delle Lapidi, quando è stata resa nota la relazione dall'indagine conoscitiva dello stato d'attuazione delle opere pubbliche nel triennio 2020-22, prodotta dalla commissione consiliare presieduta da G. Di Pietra. Coppola e Orlando bacchettano la giunta sui contenitori culturali inagibili totalmente o parzialmente come la biblioteca comunale, S. Pietro, Monumento ai Mille e il Sollima. Idem sulle scuole Sirtori e Pestalozzi. L'affondo è dell'ex assessore Passalacqua che lamenta sulla visione della città e ricorda che l'amministrazione precedente ha ottenuto un finanziamento europeo per l'erosione costiera da poter utilizzare anche nel tratto del marciapiede ceduto di fronte al baglio Anselmi nei giorni scorsi. Passalacqua avverte che è a rischio affossamento la sede stradale. La replica del vicesindaco Ruggieri è disarmante: "tutte le spinosità elencate le abbiamo trovate, non credo che fra quattro anni i successori troveranno una città devastata peggio di come l'abbiamo eredidata, faremo un report di quello che abbiamo trovato e di quello che è stato attivato". Ancora Passalacqua: "anche noi abbiamo eredidato questioni difficili, ma amministrare significa superarle".



Adesso da cittadino "chi ha lasciato cosa", "chi ha ricevuto cosa", dopo quasi 14 mesi d'insediamento, mi sembra una questione di lana caprina.

La necessità è trovare soluzioni.



