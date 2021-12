Cantine Pellegrino, un calendario solidale per i bambini del Sud Sudan

23/12/2021 13:00:00

Oggi come in passato, la famiglia Pellegrino, giunta alla sesta generazione, continua a contraddistinguersi per il proprio impegno nell’aiutare il prossimo, nella valorizzazione del proprio territorio e delle risorse naturali e negli investimenti fatti nel corso degli anni in progetti socialmente utili.

Tra le tante attività solidali, anche la produzione ogni anno di un calendario che la Pellegrino pone in vendita ed il cui ricavato è destinato ad iniziative differenti. Nel 2021, ad esempio, la cifra raccolta ha permesso di contribuire alle opere di restauro della Chiesa Madre di Marsala. Quest’anno, acquistando il calendario 2022 con una donazione minima di 10 euro, si supporterà un’iniziativa ancora più importante, che farà bene al cuore di ogni acquirente. I destinatari degli aiuti saranno infatti i bambini del Sud Sudan, un paese che da decenni è segnato da incessanti guerre e violenze, dove un piccolo aiuto riuscirà davvero a regalare un sorriso.



La realizzazione di questo calendario è il frutto della collaborazione stretta con Don Mario Pellegrino, giovane missionario marsalese che, subito dopo essersi laureato in ingegneria informatica, ha stravolto la sua vita per dedicarsi agli ultimi, ai più bisognosi. Inizia così per lui una nuova esistenza, in cui si sente finalmente pieno di gioia e di entusiasmo nell’aiutare coloro che vivono nella fame e nella guerra. Oggi, Don Mario è in missione nel paese più giovane al mondo, ma anche uno tra i più poveri: il Sud Sudan. Paese contrassegnato da milioni di vittime di guerra e da una carenza di istruzione e di cure mediche.

Grazie al contatto diretto con coloro che vivono nella miseria, Don Mario Pellegrino si sente entusiasta nel diffondere quotidianamente lezioni di fraternità e di pace, cercando di portare speranza a questo popolo e lottando per garantire un’istruzione a tutti i bambini di questi territori, per permettere loro di crescere circondati dalla cultura e non dalle armi.

Il giovane missionario comboniano organizza spesso nella nostra città numerose cene o progetti solidali al fine di raccogliere fondi per le sue missioni. La Pellegrino decide così di prendere parte a tali progetti con la realizzazione del Calendario 2022, realizzato con lo scopo di aiutare le popolazioni più bisognose, in questo caso il popolo del Sud Sudan.

I fondi raccolti saranno utilizzati per permettere ai bambini Sudsudani di studiare e di continuare a sognare un futuro migliore. Le pagine del calendario che accompagneranno il 2022 includono alcune delle etichette più colorate ed attrattive dei vini Pellegrino: un motivo in più per rallegrare e scaldare i cuori di chi lo acquista.

Per le Cantine Pellegrino simili iniziative non rappresentano una novità. Infatti, in questa lunga storia di famiglia, la trama del vino si interseca spesso con quella dell’impegno sociale. L’azienda si è sempre impegnata in progetti tesi alla valorizzazione e alla tutela della bellezza paesaggistica del territorio, alla salvaguardia e alla custodia di preziose collezioni e oggetti artistici e culturali, quali l’archivio Ingham Whitaker o il calco di una nave punica da guerra, donato da un’archeologa inglese all’azienda per averne permesso il recupero, ma anche il finanziamento delle opere di restauro della Chiesa Madre della città.

Le azioni solidali dell’azienda oltrepassano il territorio marsalese e siciliano, raggiungendo anche la tanto amata e sostenuta isola di Pantelleria, terra in cui la Pellegrino produce pregiati nettari. In momenti di gravi difficoltà per l’isola, la famiglia si è mossa in sua difesa grazie all’iniziativa “Insieme per Pantelleria”, realizzata con l’obiettivo di raccogliere fondi per il rimboschimento dell’Isola a seguito di terribili incendi.

Alla lista di azioni e iniziative benevole e solidali, si aggiunge quest’anno la collaborazione con padre Mario Pellegrino volta a sostenere e supportare un popolo in grande sofferenza e troppo spesso dimenticato.

Questo Natale acquistando un Calendario Pellegrino regalerai un aiuto concreto ai bambini del sud Sudan.

Dove acquistare:



Il Calendario Pellegrino 2022 è acquistabile scrivendo all’indirizzo enotecamarsala@carlopellegrino.it o presso l’Ouverture Pellegrino sito in Lungomare Battaglia delle Egadi 10, Marsala.

Per info: 0923/719980-97