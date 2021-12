Gli eventi natalizi: ad Alcamo il concerto Gospel, a Mazara il Natale delle fiabe

24/12/2021 10:15:00

Nell’ambito delle manifestazioni “Alcamo a Natale” - organizzato dall’Amministrazione comunale e realizzato dal Raggruppamento ATS Alcamo, capofila l’associazione culturale “I ragazzi sono in giro” ETS, - domenica 26 Dicembre ritorna il Gospel a cura del The Brass Group Alcamo.

Il tradizionale concerto, quest’anno, avrà come protagonista l’ensamble JP & THE SOUL VOICES.

Direttamente dagli Stati Uniti arriva una delle più formidabili e innovative espressioni del “nuovo gospel” per l’unica data in Sicilia di questa formazione, JP & the Soul Voices è un gruppo gospel della zona centrale della Florida, nel profondo sud degli Stati Uniti. Il leader e fondatore del gruppo è un pastore e musicista gospel con esperienze in ambito nazionale e internazionale.

The Soul Voices porta in Europa un repertorio unicamente gospel nel quale la tradizione musicale del sud degli Stati Uniti si fonde agli spiritual e alle sonorità più moderne di questo genere. John Polk è un grande entertainer, oltre che eccellente cantante, ed è capace di coinvolgere il suo pubblico creando un'atmosfera di grande festa e gioia.

Appuntamento alle ore 20,30 presso la Basilica di Santa Maria Assunta di Alcamo, ingresso libero esclusivamente con Green Pass, capienza massima: 300 persone.

Natale a Mazara, il programma dal 23 al 26 dicembre - Proseguono gli eventi del programma Il Natale delle Fiabe 2021 che oggi (mercoledì 22 dicembre) propone alle ore 18 nella piazza Mokarta lo spettacolo musicale "Square Room Jam session e musica live" a cura dell'associazione Il Canto del Marrobbio.

Questi gli eventi dal 23 al 26 dicembre:

GIOVEDI' 23 dicembre

- Alle ore 16,30 nel quartiere Makara animazione natalizia "Babbo Natale e zampognari" a cura dell'associazione Musikè.



-Dalle ore 17,30 con partenza da corso Vittorio Veneto: Corteo con carri, pifferaio magico, giullari, trampolieri e musica, organizzato dall'associazione Giardini d'Arte. Percorso: corso Vittorio Veneto - piazza della Repubblica. Gli altri due appuntamenti con i Carri saranno: il 28 dicembre ed il 2 gennaio.

- Alle ore 18,30 al teatro Garibaldi teatro per bambini "A Mare con tutti i pesci" nell'ambito della Rassegna teatrale per bambini "In scena per Natale" a cura dell'associazione Oliver. Daria Castellini e Dario Frasca portano in scena la storia di un piccolo desideroso di intraprendere il viaggio della vita, di conoscere, crescere, fare esperienze in assoluta autonomia. Un cammino pieno di sorprese, belle e meno belle, tutte necessarie per farsi grande. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti nel rispetto delle prescrizioni Covid.

Le altre rappresentazioni della rassegna teatrale Oliver sono in programma il 27 dicembre, il 2 gennaio ed il 6 gennaio.



VENERDI' 24 DICEMBRE:

-Alle ore 16,30 Musica itinerante "Natale in jazz" nelle vie del centro, a cura dell'associazione Musikè.



SABATO 25 DICEMBRE

-Alle ore 10 Musica itinerante "Natale in jazz" nelle vie del centro, a cura dell'associazione Musikè.



DOMENICA 26 DICEMBRE

- Dalle ore 17,30 con partenza da corso Vittorio Veneto: Corteo con carri, pifferaio magico, giullari, trampolieri e musica, organizzato dall'associazione Giardini d'Arte. Percorso: corso Vittorio Veneto - piazza della Repubblica.