Pantelleria, si dimette l'assessore Gutterez. "Mi dedico all'insegnamento"

24/12/2021 00:25:00

A Pantelleria si dimette per dedicarsi all'insegnamento l'assessore Antonio Maria Gutterez.



Nominato dal sindaco Campo che gli aveva affidato le deleghe Patrimonio e Tributi, Gestione Immigrati, Attività Produttive, Sportello Unico, Programmazione, Politiche di Bilancio, Politiche attive del lavoro, Politiche dello Sport. L'annuncio delle sue dimissioni è stato dato nei giorni scorsi in consiglio comunale. Proprio al sindaco Campo, Gutterez ha inviato una lettera di ringraziamento in cui spiega i motivi della sua scelta, cioè quello di dedicarsi a tempo pieno all'insegnamento in una scuola lontana da Pantelleria che non gli avrebbe permesso di seguire le cose pantesche.

Parla di “anni difficili” nella sua lettera al sindaco l'assessore uscente. Ma sono stati anni anche di polemiche per alcune vicende che lo hanno riguardato. L'ultima quest'estate, dopo la tromba d'aria in cui persero la vita due persone e ha devastato parte dell'isola. Gutterez se ne uscì con una battuta infelice su Facebook: “Almeno abbiamo un campo da golf...”.

Ma per mesi è stato, in senso metaforico, nell'occhio del ciclone l'ex assessore per la vicenda che prefigurava un “piccolo” conflitto d'interesse. Il Comune, infatti, aveva affidato il servizio di assistenza fiscale ad una società che ha sede nello studio dell'ex assessore ai tributi. Una vicenda che ha generato forti polemiche, e che ha fatto venir fuori anche una strana diatriba con una famiglia emigrata in Canada.

Gutterez ringrazia il sindaco che in tutti questi anni lo ha difeso nelle situazioni di imbarazzo.