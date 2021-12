Eventi natalizi, ad Alcamo la mostra "Gika". Sospese alcune iniziative a Mazara

25/12/2021 16:00:00

Nell’ambito delle iniziative “Alcamo a Natale 2021” al Centro Congressi Marconi, sala Rubino, è possibile visitare un’originale ed interessante mostra di sculture, create modellando le radici dell’albero d’ulivo, dell’artista alcamese Giovanni Calamia “Gika”.

La mostra è visitabile, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Domenica 26 dicembre e domenica 2 gennaio la mostra sarà aperta il pomeriggio.

Scolpire le radici dell’albero d’ulivo, che sembra raccontare una storia fatta di pazienza e di emozioni, è come scolpire il tempo; il tempo narra il suo racconto come le piante narrano la propria storia, lo scultore si mette in ascolto e poi comincia a modellare le radici, seguendo la propria voce interiore e la forma naturale delle stesse radici.

****

Mazara, annullati alcuni eventi natalizi. L'assessorato comunale alla Cultura "in osservanza delle recentissime disposizioni anti-covid, comunica che il programma degli eventi natalizi 2021/2022 subirà alcune modifiche".

EVENTI ANNULLATI PER RESTRIZIONI ANTI-COVID:

26/28 dicembre e 2 gennaio

IL CORTEO DELLE FIABE

1 gennaio

Street band musicale



6 gennaio

ARRIVA LA BEFANA

-MODIFICA GIORNO E LOCATION ALTRI EVENTI

28 (anziché 27) e 29 dicembre - ore 18.00

CONCORSO GIOVANI SQUARE ROOM

Si svolgerà presso il teatro Garibaldi (anziché in piazza Mokarta)

30 dicembre

OPERA DEI PUPI -ore 16.30

Si svolgerà presso il teatro Garibaldi (anziché in piazza Mokarta)

Per altri motivi logistici era inoltre già stato deciso l'annullamento della rappresentazione teatrale "Maria di Magdala" che doveva tenersi presso il Giardino dell'Emiro nei pomeriggi del 27, 29 e 30 dicembre. Tutti gli altri eventi inseriti nel programma sono confermati.