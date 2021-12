Ecco il tempo del week end di Natale a Marsala 

Meteo Trapani. Oggi nubi sparse, bel tempo fino alla Vigilia

Nuvoloso oggi in provincia di Trapani, ma non dovrebbe piovere. Le previsioni meteo per la nostra provincia indicano, poi, nelle giornate di domani e della vigilia di Natale cieli sereni. Ecco i dettagli Mercoledì 22 Dicembre: generali...