Un concerto per l'integrazione il 28 Dicembre a Salemi

27/12/2021 04:45:00

Un concerto per l'integrazione. Si terrà a Salemi il prossimo 28 Dicembre, organizzato da Libera, con la sua Libera Orchestra Popolare, ed il gruppo di non vedenti de "I punti di vista".

Il concerto si terrà alla Chiesa Madre di Salemi, alle 17, con ingresso libero e super green pass.

Ironizza Salvatore Inguì di Libera: "La magia di musicisti che non sanno suonare - e manco cantare - che si fonde con la saggezza di chi pur non vedendo con gli occhi vede benissimo col cuore. Cantiamo e suoniamo per celebrare la diversità: bianchi, neri, cristiani, musulmani, buddisti, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ciechi... Ma che sappiamo ascoltarci, stare assieme, rispettarci, che crediamo che un mondo di pace è possibile e che essere diversi è... ricchezza".