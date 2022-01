08/01/2022 13:00:00

Si va verso l'istituzione dello Psicologo di base in Sicilia dopo che una recente sentenza della Corte Costituzionale ha sancito il diritto delle regioni di legiferare in materia e dopo che è stata decisa all'Assemblea Regionale Siciliana la discussione congiunta dei numerosi disegni di legge sull'argomento, fra cui quello presentato lo scorso anno da Marianna Caronia.



"Già prima della pandemia ma ancor di più dopo il lockdown e le tante limitazioni e preoccupazioni legate al Covid - afferma la parlamentare regionale - è stato evidente che figure come quelle degli psicologi sono indispensabili all'interno di un sistema sanitario che sempre più deve prendersi cura dei cittadini sotto ogni aspetto della salute. Questi mesi hanno mostrato come sia indispensabile aiutare i tanti soggetti più fragili, a partire dai bambini e dalle psersone che vivono condizioni personali particolarmente difficili, anche sotto il profilo del benessere mentale e relazionale, oltre che sotto il profilo della salute fisiologica.

Sono certa che l'ampia convergenza di idee su questo tema, espressa dal fatto che colleghi deputati di diversi schieramenti hanno fatto proposte in questo senso, ci possa portare al più presto alla istituzione di questa figura professionale all'interno del sistema sanitario, dando un nuovo servizio alle nostre comunità."