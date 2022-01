Marsala. Lele Pugliese molla il movimento del sindaco Grillo e va con Fratelli d'Italia

21/01/2022 22:00:00

"Ho comunicato ufficialmente in consiglio comunale di Marsala il mio passaggio al partito Fratelli D’Italia.

Per me un momento di crescita personale: questo mio passaggio, infatti, permetterà la creazione di un gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" facendo approdare in maniera più strutturata un partito nazionale all'interno del massimo consenso civico marsalese".

Lo dichiara il consigliere comunale Lele Pugliese, che molla così il movimento Liberi, che fa riferimento al sindaco Grillo, in cui è stato eletto.

"Un passaggio tecnico, quindi, ma che ha un valore politico rafforzando di fatto la maggioranza a sostegno del sindaco Grillo e della sua Amministrazione. Sono grato al Movimento Liberi, ai consiglieri comunali Milazzo e Cavasino con i quali ho lavorato in pieno accordo e così continuerò a fare in futuro. Non è un cambio di casacca, visto che la mia azione politica rimane fermamente e convintamente all’interno della maggioranza a sostegno dell’Amministrazione Grillo”.

“Siamo felici dell’ingresso del consigliere comunale di Marsala Leonardo Pugliese, servitore dello Stato, legato per credo e per mestiere ai valori che Fratelli d’Italia professa e difende in tutte le sedi Istituzionali, nazionali e sovranazionali.

Il consigliere Pugliese consentirà al nostro partito di raccogliere e rappresentare ancor meglio le istanze dei cittadini marsalesi e dell’intera provincia, difendendo il territorio, le sue priorità, favorendo il suo sviluppo, il suo inesorabile risorgere, superando anche questa congiuntura avversa causata dalla pandemia.” così dichiara l’Avv. Maurizio Miceli, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia.



Dello stesso avviso il coordinatore comunale Avv. Ignazio Billardello “Gli fanno onore, certamente, la lealtà e la serietà dimostrate nelle interlocuzioni che hanno preceduto il suo ingresso nel partito, salutato con estremo favore da tutti i nostri esponenti istituzionali, quali l’assessore Michele Milazzo e il consigliere Pellegrino Ferrantelli, così come da dirigenti e iscritti.

Siamo sicuri che Leonardo Pugliese continuerà l’ottimo lavoro sino ad ora svolto nel massimo consesso cittadino, in totale sintonia con l’attuale maggioranza che amministra Marsala e in particolare con l’attività incessante del sindaco Grillo.

Per par nostro continueremo a lavorare avendo come unica stella polare il bene di Marsala a maggior ragione con questo valorosissimo ingresso”.

Il coordinatore regionale per la Sicilia Occidentale, on. Giampiero Cannella, si dichiara anch’egli entusiasta dell’avvenuta adesione: “Stiamo costruendo una grande realtà politica sul territorio siciliano e Marsala, quinto comune di Sicilia, ne è la riprova.

Il comune Lylibetano, infatti, è una delle principali realtà culturali, economiche, turistiche dell’intera isola, riveste un ruolo fondamentale nella logica di sviluppo promossa dal nostro partito nelle Istituzioni, e lo ribadiamo proprio noi che sin da subito abbiamo sposato e sostenuto un progetto vincente per il suo rilancio, guidato dall’on. Massimo Grillo, portando la destra nuovamente in consiglio e al governo della città.

Fratelli d’Italia c’è, Fratelli d’Italia cresce.”