Covid in Sicilia, 7508 i nuovi positivi. In calo i ricoveri

22/01/2022 18:27:00

La Sicilia registra 7.508 nuovi contagiati da Covid-19 a fronte di 43.258 tamponi eseguiti. Calano leggermente i ricoveri in ospedale. Sono 1.573 di cui 1.413 in degenza ordinaria (-4) e 160 in terapia intensiva (-10).

Aumenta a 17,3% il tasso di positività ieri era del 15,8%. Sono 44 le vittime registrate a causa del Coronavirus, ma diversi decessi sono riferite alle scorse settimane. In totale dall'inizio della pandemia sono morte in Sicilia 8.157 persone.

Tra le province, Catania è quella con la maggiore diffusione del virus. Ecco i dati e tra parentesi l’incremento nelle ultime 24 ore. Palermo: 139.945 (1518), Catania: 138.941 (1839), Messina: 67.819 (945), Siracusa: 49.997 (808), Ragusa: 38.720 (754), Trapani: 38.712 (413), Agrigento: 38.309 (622), Caltanissetta: 36.441 (489), Enna: 17.437 (120).

Nel Paese sono 171.263 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 179.106. Il tutto a fronte di 1.043.649 tamponi molecolari e antigenici eseguiti (ieri erano stati 1.117.553). Le vittime sono 333 mentre ieri erano state 373. In totale negli ospedali italiani sono ricoverati 1.676 pazienti in terapia intensiva, (31 in meno nel saldo tra nuovi ricoveri, dimissioni e decessi). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.442, ovvero 43 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività è al 16,4%, sostanzialmente stabile.