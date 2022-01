Alcamo tra i Comuni che pagano in tempo i fornitori

30/01/2022 02:00:00

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it nella sezione Amministrazione Trasparente i dati riguardanti la tempestività nei pagamenti da parte del Comune verso terzi, creditori e fornitori (debiti commerciali) da cui si evince che l’indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2021 è pari a -5,98, quindi il Comune paga prima della scadenza prefissata i propri debiti, 5 gg di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture.

Dichiarano congiuntamente il Sindaco Domenico Surdi e l’assessore alla Programmazione Finanziaria, Investimenti ed Entrate Vittorio Ferro “siamo molto soddisfatti, a fronte di un lavoro di squadra a partire dal Segretario Generale, dall’ufficio Ragioneria e Tributi e con la collaborazione di tutta la macchina amministrativa siamo riusciti ad avere uno stock dell’ammontare dei debiti scaduti pari a circa 102 mila euro, rispetto a circa 19 milioni di euro di fatture regolarmente pagate per l’anno 2021. Ed ancora - continuano il Sindaco e l’assessore - rispetto al 2020 abbiamo ridotto ulteriormente lo stock almeno del 10%, quindi non siamo obbligati ad accantonare per il Fondo di Garanzia dei debiti commerciali (nella parte corrente del bilancio) una quota delle risorse stanziate per l’acquisto di beni e servizi.

Questo ci rende un Comune virtuoso sia dal punto di vista della legalità perché siamo rispettosi delle norme, sia perché abbiamo prodotto valore pubblico in quanto possiamo garantire i servizi per la Città senza bloccare la spesa pubblica, ed inoltre pagando tempestivamente le imprese fornitrici c’è un’evidente ricaduta positiva per tutta l’economia del territorio”.