L'oscurantismo della politica italiana

03/02/2022 00:00:00

Oscurantismo. Atteggiamento di opposizione sistematica al diffondersi dell’istruzione, al progresso, all’evoluzione sociale.

È una pregiudiziale d'opposizione, attraverso la messa in discussione di teorie ed idee innovative e la limitazione della diffusione della conoscenza oltre certi limiti.Si tratta di un termine esplicitamente dispregiativo nato all'incirca nel XVIII° secolo in antitesi all'Illuminismo.

Viene utilizzato da correnti di pensiero che si autodefiniscono progressiste per indicare l'atteggiamento culturale proprio di chi si schiera contro una visione dinamica della cultura e una diffusione del pensiero e della ricerca scientifica e intellettuale in qualunque campo del sapere.Nel dibattito storico e filosofico, il termine oscurantismo è stato prevalentemente utilizzato da intellettuali illuministi per connotare negativamente una stagione del pensiero umano, e tale considerava della cultura medioevale la superiorità teologica.

Quei secoli sono stati definiti anche bui. Ma raggi di sole hanno squarciato l'oscurità solo per citarne alcuni: Dante, Fibonacci, Gutenberg, Avicenna, Cristoforo Colombo e Marco Polo.

Nell'età storica contemporanea la pandemia da Sars-Cov-2 ci ha fatto entrare a pieno titolo nelle tenebre. Nella politica del belpaese in seguito a più di dieci di solarità nel 2018 dopo la massima luce perché diventato partito di maggioranza relativa, il M5S si è infilato in un tunnel confermato dalla diminuzione di consenso-reale- alle elezioni europee del 2019 e le amministrative 2020. Avvalorato anche dallo scontro tra Conte e Di Maio dopo Romanzo Quirinale,se sarà foriero di scissione si vedrà.

La sindacatura Di Girolamo a Marsala è stata ritenuta nera e il cittadino marsalese ha deciso di affidare a Grillo l'amministrazione della città. Il sindaco attuale doveva condurci fuori dal tenebrore, così non è accaduto e la cosiddetta luce in fondo al tunnel non s'intravede.

Il primo cittadino si occupi di meno, il giusto, delle beghe di maggioranza, perché critiche, di accusa, distinguo e prese di distanze ad oggi hanno prodotto solo chiacchiere. Nel frattempo Marsala vive nel presente. Oscurantismo.



Vittorio Alfieri