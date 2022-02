Salvaguardia dell'ambiente, protocollo d'intesa tra Plastic Free e Croce Rossa Sicilia

04/02/2022 00:30:00

E' stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Plastic Free Odv Onlus - che da sempre promuove e valorizza la tutela ambientale e tutte le forme di volontariato, in campo ambientale e sociale, per il miglioramento del territorio - e la Croce Rossa Italiana Sicilia.

Plastic Free Odv Onlus e la Croce Rossa Siciliana hanno, infatti, deciso di perseguire i propri obiettivi comuni - sostenere l’ambiente e lotta all’inquinamento – siglando un importante protocollo.



L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di informare e sensibilizzare quante più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema attraverso diverse iniziative.

Fabio Pipitone, Referente della Regione Sicilia, sull’intesa rileva “abbiamo lavorato duramente per mesi, fianco a fianco con CRI, per mettere nero su bianco quello che oggi rappresenta il traguardo di cui vado più fiero. Unione, collaborazione, sinergia tra due realtà per il raggiungimento di un obiettivo comune: il benessere dell’ambiente e la sensibilizzazione su questa tematica” ancora Pipitone “Ringrazio Luigi Corsaro e Alessandro Treffiletti, rispettivamente Presidente e Vicepresidente Regionale CRI Sicilia, per aver creduto in noi ed insieme a noi in quel che diventa oggi un capitolo fondamentale della storia di questa meravigliosa isola. Auspico che a breve possa prevedersi un accordo a livello nazionale che possa prendere le mosse del percorso siciliano intrapreso. Ringrazio, altresì, Maria Quercio, referente regionale CRI Sicilia, e Alessandro Levantino, vice referente della provincia di Palermo per il prezioso supporto prestato nella stesura del protocollo”.



Il protocollo sancisce l’avvio di una concreta collaborazione tra le due organizzazioni di volontariato volta a promuovere la salvaguardia dell’ambiente attraverso attività quali la raccolta ed il riciclo dei rifiuti, nonché attraverso iniziative, sia pratiche che teoriche, che mirano a diffondere in tutta la regione l’educazione ambientale.

Alessandro Levantino, Vice Referente della Provincia di Palermo afferma: “con il protocollo d’intesa tra Plastic Free e CRI Sicilia si creerà un’importante sinergia tra due grandi realtà che combattono assieme per portare avanti importanti obiettivi ambientali. Questo è il primo protocollo stipulato tra le due associazioni – a livello regionale - e mi auguro che possa servire da esempio anche alle altre

regioni e non solo”.



Verranno avviati una moltitudine di progetti tra cui progetti di formazione sia tra i volontari che nelle scuole, combinando le conoscenze e le risorse disponibili. Saranno organizzate raccolte negli spazi naturali dove si trovano rifiuti abbandonati, passeggiate eco-sostenibili ed incontri nelle piazze per sensibilizzare la popolazione attraverso attività mirate.