   Santangelo: "Studenti denunciano molestie subite, loro coraggio sia da esempio"

12/02/2022 07:00:00

Diverse studentesse del liceo valentini Majorana di Cosenza hanno trovato il coraggio di raccontare anni di abusi subiti da tre docenti.

"Denunciare le violenze subite è un atto di grande coraggio e di giustizia, prima di tutto verso sè stessi. Lo è ancor di più quando delle giovani vittime trovano la forza di ribellarsi alle violenze subite a scuola, un luogo che per i nostri giovani dovrebbe essere sicuro come una seconda casa. Per questo sono molto orgoglioso degli studenti del Majorara che per protesta hanno anche occupato il loro Liceo dopo le tante richieste di aiuto in passato inascoltate". Questo il messaggio del senatore trapanese del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

"Il grande coraggio mostrato da decine di studentesse e studenti - prosegue Santangelo - dovrebbe essere da esempio e dare la forza di denunciare a tutte le persone che oggi ancora subiscono le aggressioni e le angherie dei loro aguzzini. Un atto che segna un rovesciamento di prospettiva culturale che parte dalle giovani generazioni e grida con forza che nessun atto di violenza o sessismo potrà mai essere giustificato. Secondo gli studenti i gravi e reiterati episodi erano già stati denunciati agli organi direttivi dell'Istituto che però non si sono doverosamente attivati pertanto mi aspetto una ferma presa di posizione seguita da un'inchiesta interna del Ministero. Anche la politica faccia la sua parte e dimostri di avere tolleranza zero verso chi si rende colpevole di soprusi e sopraffazione, specialmente se in luoghi così importanti come le scuole" ha concluso Santangelo.