Il sommergibile della Nato e le navi russe nelle acque siciliane

14/02/2022 08:22:00

I venti della crisi in Ucraina soffiano fino in Sicilia. Un sommergibile della Nato si trova in immersione al largo delle coste ragusane. Lì a tallonare le sette navi da sbarco russe in navigazione verso il Mar Nero.



La Capitaneria di porto di Pozzallo ha diramato un “avviso di massima pericolosità” per invitare alla massima attenzione chi attraversa quel tratto di mare per la presenza del sommergibile.

"La zona di mare sopraindicata è dichiarata pericolosa. La navigazione, pertanto, dovrà svolgersi con la massima cautela; tutte le unità in transito prestino la massima attenzione" recita l'avviso della Capitaneria.

Il mezzo della Nato, reso operativo per controllare, per mostrare i muscoli, ai russi.

La Nato, informa, "sta seguendo la navigazione del gruppo navale sin dalla partenza, avvenuta a metà gennaio dai porti di Severomorsk (Flotta del Nord) e da Baltijsk (Flotta del Baltico), e continuerà a monitorarne il transito". E rassicura che "né le Forze Nato e né la formazione navale russa hanno posto in essere comportamenti o volontà escalatorie"