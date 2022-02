Piogge e temporali. Allerta gialla anche in provincia di Trapani

15/02/2022 08:21:00

Nuvolosità in aumento con piogge, temperature massime in calo. Torna il maltempo in Sicilia. Per oggi, 15 febbraio, è allerta gialla in cinque province dell’isola: a Palermo, Catania, Messina, Agrigento e Trapani.

Lo rende noto la protezione civile regionale. Si legge nella nota della protezione civile, che le precipitazioni saranno: “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

Queste nel dettaglio le previsioni per la provincia di Trapani.

Martedì, 15 febbraio: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1913m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Mercoledì, 16 febbraio: Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1358m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.