Castelvetrano. 3 milioni e mezzo di finanziamenti e 4 progetti per più di un milione

20/02/2022 09:00:00

Per i fondi del PNRR, il Comune di Castelvetrano presenta due progetti per fare un Centro comunale di raccolta rifiuti (CCRR), per un milione di euro ed un impianto di compostaggio per 175 mila euro, che dovrebbero essere realizzati in via Manganelli.

Si tratterebbe di un’area tecnologicamente avanzata in grado di ricevere anche pile, olii esausti, ingombranti e rifiuti pericolosi, oltre a trasformare la parte umida dei rifiuti solidi urbani in compost.

I ringraziamenti del sindaco Alfano per il risultato ottenuto vanno agli uffici e ai tecnici (compresi quelli in quiescenza che hanno collaborato pro bono), per cogliere “questa meravigliosa opportunità che inciderà in modo determinante sulla tutela del nostro territorio e sul miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini”.

3 milioni e mezzo di finanziamento arrivano invece dal PO FERS Sicilia 2014-2020, per la realizzazione di quattro progetti.

Il primo, del valore di un milione di euro, prevede la riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione pubblica del Centro Storico e del Quartiere Belvedere (zona P.E.E.P.). L’altro, sempre di un milione di euro, per la riqualificazione energetica degli uffici comunali di via della Rosa. Ed un altro ancora di un milione di euro per l’efficientamento energetico degli uffici comunali di “Palazzo Pignatelli”. Il quarto progetto finanziato dal PO FERS riguarda invece l’ottimizzazione energetica della scuola “Ruggero Settimo”, plessi via Cadorna e via Cirillo.

“La candidatura dei nostri progetti è stata premiata – ha aggiunto Alfano - e ora abbiamo le risorse economiche per avviare i lavori, che dovrebbero terminare entro giugno 2023”.