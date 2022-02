26/02/2022 09:00:00

Scuole chiuse per Carnevale ad Alcamo, lo ha disposto il sindaco Domenico Surdi.



Ufficialmente le scuole vengono chiuse per “motivi di tutela dell'igiene e della salute pubblica”, a seguito delle note di richiesta da parte dei Dirigenti scolastici. Chiudono gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore: “Giuseppe Ferro” - Liceo Scientifico, Via J. F. Kennedy - Liceo Classico, Via V. Veneto; dell’Istituto I.T.E.T. “G. Caruso” Via J. F. Kennedy e del Polo Statale I.S.S. “ P. Mattarella”, Via Goldoni nei giorni 28 Febbraio e 1^ Marzo 2022, per il tempo necessario a garantire gli interventi di disinfestazione e disinfezione da parte della ditta incaricata dai suddetti Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, nonché, l’aerazione e la pulizia dei locali prima del loro utilizzo, a spese dei rispettivi Istituti Scolastici, da parte della Ditta specializzata.

E’ stata disposta altresì la chiusura dei plessi delle Scuole Statali per l’Infanzia, delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di Primo Grado, degli Asili Nido Comunali “E. Salgari” e “G. Rodari”, nei giorni 28 Febbraio e 1^ Marzo 2022, per il tempo necessario a garantire l’intervento di disinfestazione, da parte della ditta specializzata incaricata dal Comune, nonché, l’aerazione e la pulizia dei locali prima del loro utilizzo.



Co.Art, avviso per idee innovative

Il Comune di Alcamo, nell’ambito Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, è beneficiario, insieme al Consorzio ARCA, di un contributo UE per il progetto “Co.Art, LES BOUTIQUES DE L'ARTISANS DU FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS DIGITAL”.

Obiettivo del progetto è quello di rinnovare il settore Artigianale attraverso laboratori (Atelier Creativi) attrezzati per attività di formazione e incubazione di idee progettuali a sostegno delle PMI o/e degli artigiani, puntando alla creatività, la cooperazione delle persone e mettendo insieme abilità artigianali con abilità industriali, le competenze di tecnici e manager con quelle di tecnici e artigiani.

Al riguardo è stato pubblicato l’avviso del consorzio ARCA per creare nuove imprese artigianali attraverso la valorizzazione di 10 idee progettuali innovative selezionate in un’ottica di parità di genere e presentate da giovani, donne, artigiani e gruppi informali, per un percorso di formazione imprenditoriale, coaching e di incubazione di impresa/accompagnamento nel settore artigianale finalizzata alla creazione e all’insediamento di start-up di innovazione nel settore delle PMI e Artigianale sul territorio.

Possono presentare domanda di partecipazione: tutti i cittadini, residenti o domiciliati nella Regione Sicilia, gruppi informali i cui referenti siano residenti o domiciliati nella Regione Sicilia imprese artigiane, PMI, startup con sede legale in Sicilia.

La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: info@consorzioarca.it entro il 21 marzo 2022 pena inammissibilità della medesima e dovrà obbligatoriamente avere per oggetto la dicitura: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A GIOVANI, DONNE, ASPIRANTI ARTIGIANI, PMI E STARTUPS PER LA SELEZIONE DI N° 10 IDEE PROGETTUALI INNOVATIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO.