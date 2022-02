Ad Alcamo si è tenuto un consiglio comunale aperto sull'ospedale 

27/02/2022 15:40:00

Ha avuto luogo presso il Centro Congressi Marconi, il Consiglio Comunale, presieduto da Saverio Messana, in seduta straordinaria e aperta per discutere le PROBLEMATICHE RELATIVE AL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ALCAMO.

Il Sindaco Domenico Surdi nel suo intervento ha puntualizzato come il Consiglio aperto rappresenti un momento di incontro con la Città proprio per discutere le problematiche relativamente al nosocomio alcamese, senza dimenticare naturalmente che vanno avanti le procedure per il nuovo Ospedale in c/da San Gaetano.

Afferma il Primo Cittadino “nei giorni scorsi insieme ai Sindaci del Distretto Socio Sanitario 55, rispettivamente Rizzo di Castellammare del Golfo, Rizzo e Gruppuso di Calatafimi Segesta, abbiamo incontrato il Commissario Straordinario, il dott Zappalà ed il direttore sanitario, il dott Oddo dell’ASP di Trapani proprio per parlare della situazione dell’Ospedale San Vito e Santo Spirito e chiedere rassicurazioni in merito alla presenza del personale medico. In sintesi, sono in corso i concorsi per l’assunzione di nuovo personale per l’urologia e la psichiatria, ambedue carenti per l’ospedale alcamese; mentre, entro marzo, dovrebbero essere ultimate le procedure per assumere i dirigenti medici di Medicina e chirurgia di accettazione. Tuttavia – continua il Sindaco - le rassicurazioni avute non soddisfano appieno le preoccupazione delle nostre comunità che continuano a chiedere un ospedale efficiente e funzionale, pertanto continueremo a monitorare la situazione perché non devono venire meno i servizi indispensabili per la salute”.