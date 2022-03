Valderice, coppia ruba prosciutto in un supermercato: "Per sfamare i nostri figli" 

01/03/2022 11:08:00

Rinviato al prossimo otto marzo il processo ad una coppia di coniugi che hanno rubato in un supermercato per necessità. Marito e moglie, residenti a Valderice, versano in precarie condizioni economiche ed hanno due figli di 2 anni e 11 anni. Il furto è avvenuto nel 2018 in un supermercato di Bonagia.

La coppia si è impossessata di formaggi e prosciutto. Scoperti dagli addetti alla sicurezza i due sono stati denunciati per il reato di furto aggravato. Oggi marito e moglie, che avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, non si sono presentati in aula. Per vergogna, dicono i loro avvocati Josemaria Ingrassia e Paolo Crapanzano.

Il giudice, pertanto, ha rinviato l'udienza.

