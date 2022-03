Alcamo, impossibile conferire i rifiuti ingombranti al CCR. Prosegue la manutenzione del verde

02/03/2022 18:30:00

Ad Alcamo non è temporaneamente possibile conferire gli ingombranti al Centro Comunale di Raccolta (CCR) di c/da Vallone Monaco. L’impossibilità a conferire detti rifiuti è dovuta ad alcuni problemi tecnici con gli impianti di smaltimento finali, non appena gli stessi saranno nuovamente disponibili verrà data comunicazione all’utenza.

****

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO - Continuano i lavori di cura e manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino, adesso è la volta degli asili nido comunali, rispettivamente Emilio Salgari in via Segretario Carollo e Gianni Rodari, via Salvo D’acquisto.

“Proseguono i lavori di cura del verde cittadino - le parole dell’Assessore alle Politiche Ambientali e al Verde, Alberto Donato -. Nei giorni scorsi, gli operai comunali hanno fatto la pulizia e la potatura degli spazi verdi attigui agli asili nido comunali - continua l’Assessore Donato - gli interventi di pulizia del verde fanno parte di un’ordinaria programmazione di sistemazione dello stesso verde pubblico che viene curato dai nostri addetti all’ambiente che, a seconda delle esigenze, possono essere coadiuvati nelle loro attività dai percettori del reddito di cittadinanza”.