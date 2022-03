Acqua a Marsala, ecco dove è potabile. Ancora 15 giorni di divieto 

03/03/2022 20:10:00

Ci sono novità sull'acqua "avvelenata" per i troppi nitrati a Marsala. Il Comune oggi ha incontrato l'Asp e, finalmente, ha reso pubblici alcuni dati sulle ultime analisi. In base a queste analisi, il problema della presenza dei nitrati riguarda solo alcuni pozzi.

I pozzi dove l'acqua è buona sono quello di Sinubio, Sant'Anna e il Semeraro.

Tre pozzi invece presentano valori oltre la soglia: Stadio, Pastorella, e Contrada Scacciaiazzo.

Quindi, il Comune non ritirerà l'ordinanza che vieta di utilizzare l'acqua per bere o cucinare, e farà una miscelazione delle acque dei pozzi, per evitare la concentrazione dei nitrati. Nel frattempo vengono attivate anche le fontanelle di Sicilacque a San Teodoro (prima e dopo la rotonda) nel versante Nord e il punto di distribuzione di Cardilla, al quale potranno accedere le autobotti del Comune e quelle private.