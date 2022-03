Presentato il calendario Paceco African Fashion del centro di accoglienza per immigrati

05/03/2022 15:00:00

Presentato il Calendario Paceco African Fashion nell'ambito dell'inaugurazione della mostra degli abiti realizzati dalla stilista nigeriana Deborah e con gli scatti dello shooting fotografico che ha visto 8 giovani donne extracomntarie debutattare come “modelle per un giorno“.

L’iniziativa è del Centro di accoglienza di Paceco del progetto SAI di Marsala, gestito dalla Cooperativa Sociale Badia Grande che si è avvalso della collaborazione dell’Ente Comune, della Chiesa Matrice, dell’Associazione Solidalmente, dell'Interact Club e del Rotary Trapani Birgi Mozia. La mostra, allestita nel Salone Pio XI (via Principe Tommaso), adiacente la Chiesa Matrice di Paceco, è stata realizzata con gli scatti degli allievi fotografi dell'Istituto Tecnico Tecnologico "G.B. Amico" di Trapani ad indirizzo Grafica e Comunicazione.

Tema del calendario è lo shooting fotografico realizzato a Paceco lo scorso 20 dicembre, un evento realizzato con la presentazione della collezione creata dalla giovane stilista nigeriana Debora. Nel corso della mostra è stato presentato anche il calendario dell’evento denominato Paceco African Fashion che ha visto debuttare, come “modelle per un giorno” le altre 7 donne ospiti del Centro di Accoglienza di Paceco del progetto SAI di Marsala, gestito dalla Cooperativa Sociale Badia Grande.

La mostra si è inaugurata venerdì 25 febbraio scorso ì, alla presenza di: Annamaria Cipponeri e Vita Maltese del Rotary Trapani-Birgi-Mozia; Mariella De Luca esponente dello stesso club service e in rappresentanza dell’Associazione Solidalmente insieme a Valeria Ferranti, Don Vincenzo Basiricò della Chiesa Matrice, Margherita Ciotta Dirigente Scolastico Ciotta dell’istituto Tecnico Tecnologico G.B Amico - Calvino di e Aldo Licata, docente della sezione Grafica e Comunicazione dello stesso istituto. Presenti anche gli operatori della Cooperativa Sociale Badia Grande, fra cui: Lorena Tortorici (coordinatrice del Progetto SAI Marsala), Marianna La Russa (assistente sociale), responsabile del Centro di Accoglienza di Paceco ed i suoi colleghi: Latifa Saadani (mediatrice culturale marocchina che vive in Italia da 30 anni, parla inglese, francese e arabo), Lucrezia Vinci (psicologa), Michele Bica (educatore). A catalizzare l’attenzione del vasto pubblico intervenuto è stata la stilista nigeriana Debora con i suoi abiti e le foto della sfilata esposti, circondata dalle sue “modelle per un giorno”: Julianna (31 anni, nigeriana), Yangong (36

anni, cinese), Miriam (21 anni, guineana), Rut (31 anni, nigeriana), Fatima (61 anni, marocchina), Jeneba (27 anni, burkinab), Adja Nanga (30 anni, ivoriana).