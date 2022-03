8 Marzo, a Trapani una veglia per la pace al femminile 

06/03/2022 08:00:00

Una veglia per la pace al femminile. In occasione della giornata internazionale per le donne, dalle ore 21 alle ore 21.45, si terrà presso la Chiesa della Madonna del Soccorso, Badia Nuova, nel centro storico di Trapani un momento di preghiera per la pace.

A promuoverlo un gruppo di donne della comunità ecclesiale trapanese, che senza particolari sigle di appartenenza, con un approccio “globale” vogliono promuovere la pace mediante una sintonia di interventi di pensiero e di azione, che non escludono il contributo indispensabile della preghiera. L’incontro è aperto a tutte e a tutti, fino al numero massimo di posti previsto per le norme anticovid19.