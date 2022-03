08/03/2022 09:01:00

Breve riassunto su quello che accade: Nella notte bombardata Sumy, tra le vittime anche bambini. Dalle 8 cessate il fuoco e corridoi umanitari da Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol. Il terzo round di negoziati tra le delegazioni russa e ucraina non è stato risolutivo. Nei prossimi giorni ci sarà il quarto round, mentre giovedì in Turchia è in programma un incontro tra i ministri degli Esteri delle due parti. Mosca ha diffuso una lista di Paesi considerati ostili alla Russia, tra cui i Paesi Ue, c'è anche l'Italia. Ucciso in combattimento il generale russo Vitaly Gerasimov.

Arrivano testimonianze sempre più tragiche dall'Ucraina. "Maledetti, ci uccidono tutti" è il grido di dolore che raccoglie La Stampa. Migliaia di auto incolonnate attraversano il Paese da est a ovest “Non sappiamo dove andare ma preferiamo non pensare a niente”.

"Zoryana era la panettiera di Ekstrim Park a Mariupol -scrive La Stampa -. Era famosa per i suoi soffici panini al latte e le migliori pampushkas della città. Ora è sul bordo dell’autostrada, sorretta da due uomini sconosciuti. La stanno aiutando a fare pipì, perchè lei, incinta di otto mesi, non riesce ad accovacciarsi su questa terra soffice e cedevole. Non c’è riparo, le automobili sono ferme a due metri, incolonnate da giorni lungo l’unica via di fuga che dall’Est porta verso un generico Ovest.

Polonia: arrivate 1,2 milioni di persone in fuga dalla guerra

Sono circa 1,2 milioni le persone che dall’Ucraina sono arrivate in Polonia dal 24 febbraio, dall’inizio dell’invasione russa. Questi i nuovi dati riportati stamani su Twitter dalle Guardie di Frontiera. Solo ieri sono arrivati 141.500 profughi in quello che è un esodo.

Zelensky: ci sarà la “guerra mondiale”

«Questa guerra non finirà così. Scatenerà la guerra mondiale»: lo ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un’intervista al programma «World News Tonight» della Abc. Zelensky afferma inoltre che il presidente russo Vladimir Putin è un criminale di guerra: «Tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra, tutti coloro che hanno dato gli ordini... sono tutti criminali di guerra».

Mosca: valutiamo interruzione fornitura gas

La Russia, "dopo lo stop al gasdotto Nord Stream 2" valuta di prendere una decisione corrispondente imponendo la stop "al pompaggio del gas tramite il gasdotto Nord Stream 1". Lo ha detto il vicepremier di Mosca, Aleksandr Novak, in una dichiarazione trasmessa dalla televisione di stato. "Ma finora non stiamo prendendo una decisione del genere", ha aggiunto.

Il settimanale New Yorker ha deciso di dedicare la copertina dell'ultimo numero al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'illustrazione - dal titolo “Resilienza” - mostra il leader di Kiev in mimetica, che sventola la bandiera ucraina, tra il fumo nero delle esplosioni, mentre guarda a occidente.

Inside this week’s issue of The New Yorker: https://t.co/0OmP9Ct6J8 pic.twitter.com/Cx1dUs4etv — The New Yorker (@NewYorker) March 7, 2022