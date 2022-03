Rifiuti abbandonati ad Erice, multata una cooperativa

08/03/2022 19:05:00

Avrebbero abbandonato rifiuti in via Ettore, a Pizzolungo, nel territorio di Erice.

Ma i responsabili sono stati denunciati e multati da carabinieri e vigili urbani che hanno scoperto che la spazzatura era riconducibile ad una cooperativa sociale con sede a Trapani.

«Nel condannare il gesto – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore con delega ad ambiente e Polizia municipale, Vincenzo Giuseppe Di Marco -, ci auguriamo che l’individuazione degli autori possa costituire un messaggio di deterrenza per tutta la cittadinanza, in particolar modo per tutti coloro i quali continuano imperterriti a violare le norme di conferimento, incidendo non solo sul decoro urbano ma anche e soprattutto sull’ambiente