Marsala, premiati i vincitori del concorso fotografico "Un click al Tramonto"

08/03/2022 12:25:00

Sabato 5 marzo si è svolta la premiazione del Concorso fotografico “Un click al Tramonto” inserito nel palinsesto del Festival del Tramonto dalla prima edizione e diretto dall'associato e appassionato di fotografia Avv. Salvatore Sinatra.

"Abbiamo scelto di premiare in presenza, nonostante le difficoltà del momento, tra la pandemia e le tragiche vicende che ci toccano da vicino per la guerra in Ucraina. Era doveroso dare il giusto riconoscimento a chi ha partecipato al concorso con entusiasmo e passione. Non è mancato un pensiero per il popolo ucraino e per quei russi che con coraggio si oppongono alla guerra, rischiando l’arresto" dichiara la presidente dell'associazione Festivale del Tramonto, Linda Licari, e il direttivo.

La premiazione, condotta da Mariella Domingo, associata e volontaria del Festival, ha visto i tre vincitori ricevere i premi previsti nel concorso. Nell’ordine dal terzo al primo, vogliamo citarli: Giovanni Sanguedolce, premiato da Salvatore Sinatra, Natale Licari premiato da Linda Licari, co-ideatrice e presidente dell’Associazione del Festival, Vincenzo Genna premiato da Aristide Tassone, vincitore della precedente edizione.

"Li ringraziamo per aver colto l’attimo, scattato le foto e averle condivise nel nostro concorso.

Con loro un ringraziamento particolare al vincitore dell’edizione 2021, il Prof. Aristide Tassone per la generosità con cui condivide gli scatti più belli della città di Marsala, tra questi le foto che ritraggono i nostri meravigliosi tramonti nello scenario dello Stagnone. La prossima edizione del Festival è già in programmazione, perché siamo fermamente convinti che questo Festival, auto sostenuto da volontari e sponsor locali, deve continuare a crescere e a promuovere quanto di più bello e gratuito ci offre la nostra posizione, il nostro territorio, il tramonto in uno scenario unico" conclude la nota.