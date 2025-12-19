Sezioni
Cultura

» Tempo libero
19/12/2025 13:13:00

Mazara del Vallo, parte “Natale al Borgo”: il villaggio inclusivo di Borgo Blu

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/1766146834-0-mazara-del-vallo-parte-natale-al-borgo-il-villaggio-inclusivo-di-borgo-blu.jpg

Non è solo una rassegna di luci e addobbi: è un Natale che prova a diventare comunità, incontro e inclusione. Da oggi prende il via “Natale al Borgo 2025”, il Villaggio di Natale promosso da Borgo Blu, che nelle giornate di sabato e domenica 21 dicembre propone un calendario di attività per famiglie, bambini e visitatori.

L’inaugurazione è fissata per oggi alle ore 17:00. L’ingresso è gratuito e il ricavato delle donazioni raccolte durante le attività sarà destinato allo sviluppo del progetto Borgo Blu, a sostegno delle iniziative sociali ed educative.

Laboratori, mercatini e cinema all’aperto

Il villaggio punta su una formula “diffusa” e partecipata: Babbo Natale e gli elfi, consegna delle letterine, foto ricordo, laboratori creativi e di narrazione, animazione con giochi e mascotte, mercatini natalizi e cinema all’aperto in versione natalizia con film e cartoni.

Il programma dei primi giorni

Dopo l’apertura di oggi sono previsti una parata musicale di Babbo Natale, un radio live show in diretta dal villaggio e momenti di cucina di comunità. Nel weekend spazio anche a laboratori del movimento, spettacoli e appuntamenti dedicati alle tradizioni, tra cui il Biscottificio delle Nonne e la degustazione di ricotta calda.

Un Natale “fuori dal Comune”

Al centro dell’iniziativa ci sono i ragazzi di Borgo Blu, coinvolti in prima persona nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività, insieme a volontari, associazioni e aziende che hanno messo a disposizione tempo e competenze per costruire un villaggio accogliente e aperto a tutti.

 









