Eventi di Natale a Trapani 2025: il programma del Natale Mediterraneo

17/12/2025 17:50:00

Trapani si prepara a vivere il periodo natalizio con una nuova edizione di Natale Mediterraneo, la rassegna che animerà la città per tutto il periodo delle festività, dal mese di dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026. Il calendario prevede concerti, mercatini, spettacoli e appuntamenti culturali diffusi tra il centro storico, i quartieri periferici, i teatri e le chiese cittadine.

Tra le iniziative già attive figurano i mercatini di Natale allestiti nell’area antistante Villa Margherita, con stand dedicati all’artigianato e alle creazioni natalizie. All’interno della villa comunale è stata inoltre confermata, per il terzo anno consecutivo, la presenza della pista di pattinaggio sul ghiaccio, destinata in particolare a famiglie e giovani.

Ampio spazio è riservato alla musica. Il programma include appuntamenti che spaziano dalla musica leggera al gospel. Venerdì 19 dicembre, alle 21, il Complesso di San Domenico ospiterà il concerto dell’Emmanuel DJob Gospel Quartet, con ingresso gratuito. Sabato 20 dicembre, alle 19, nello stesso complesso è in programma un concerto pianistico dedicato ai brani della tradizione natalizia, con ingresso a pagamento.

La rassegna valorizza anche le tradizioni popolari del territorio. Domenica 21 dicembre, nel Borgo Livio Bassi di Ummari, sono previsti canti e melodie natalizie eseguite con la zampogna, strumento tipico del periodo.

Non mancano gli appuntamenti legati ai presepi. Oltre alle installazioni previste a Ummari e a Villa Pepoli, il borgo Annunziata ospiterà il tradizionale presepe medievale nei giorni 4, 5 e 6 gennaio, con la partecipazione di figuranti e animazioni a tema.

Nei giorni successivi al Natale sono in programma anche cori natalizi e un concerto itinerante tra le vie del centro storico, fissato per lunedì 29 dicembre. Il calendario si concluderà con il concerto di Capodanno in piazza, davanti a Palazzo D’Alì, previsto per 31 dicembre, con lo spettacolo Dream Land 2000 Show.

Tutti gli eventi sono organizzati dall’Ente Luglio Musicale Trapanese, con il patrocinio del Comune di Trapani.

Per consultare il calendario completo degli Eventi a Trapani, per informazioni utili su Dove parcheggiare a Trapani durante le festività o per scoprire i migliori Ristoranti a Trapani, sono disponibili approfondimenti dedicati online.



