Giuseppe Guaiana: "Caro La Porta, facciamo veramente chiarezza"

08/03/2022 08:48:00

Mi preme fare chiarezza, per l’ultima volta poiché qualcosina da fare ce l’ho, per un divorzio politico da molti ritenuto impossibile.



Con le sue scelte, il consigliere La Porta, Ex Assessore in carico alla Lista Amo Trapani (e non come millanta del Movimento di cui non è tra i fondatori e non risulta nessuna richiesta di adesione) ha sancito la rottura dei nostri rapporti politici e forse pure umani.



Ma non è la prima volta che gli capita.



Questo suo giustificarsi (?) non fa altro che rafforzare in tutti la convinzione che le sue scelte non abbiano nulla di programmatico bensì mirano esclusivamente alla comoda poltrona assessoriale.



Caro Consigliere La Porta ricorda quando qualcuno l’ha preso a pesci in faccia e la voleva cacciare, chi l’ha aiutato? Il sottoscritto, strappandole le dimissioni da Assessore dalle mani per ben due volte, ma non me ne pento.



Io agli amici ci tengo, almeno ci tenevo a lei allora.



Caro Consigliere La Porta ricorda gli incontri al mio fianco con tutti gli interlocutori ed a qualsiasi livello di Fratelli D'Italia?

Trapani, Palermo, Roma mi ha accompagnato ovunque.



Rimanga inchiodato all’incarico, diversamente non sarà una gran bella figura la sua e si guardi bene le spalle, perché le pacche che adesso le danno, potrebbero diventare presto metaforiche coltellate da parte delle altre liste che ambiscono legittimamente al suo posto assessoriale, adesso che è senza copertura politica.



Tanto, io sono già da un po’ di tempo uno zombi, un vedovo della politica e sicuramente dimentico qualcos’altro, ma certamente ora sono LIBERO.



Di vero, caro consigliere La Porta, in quel che è scritto nel suo comunicato c’è solo la firma, sua e del consigliere Peralta, che comunque saluto amichevolmente.



Trapani li, 08/03/2022



Giuseppe Guaiana