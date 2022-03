Giornata della donna. Canale youtube di Cgil Trapani. Nuova commissione pari opportunità a Mazara

09/03/2022 13:40:00

Diverse le iniziative e gli interventi in provincia di Trapani, ieri 8 marzo, in occasione della Giornata delle donne.

Il Coordinamento donne della Cgil di Trapani ha lanciato il proprio canale Youtube rivolto alle donne.

"Con donne e diritti, diritto ai diritti" la Cgil da il via a una rubrica che, con cadenza periodica, approfondirà i temi legati al lavoro

e ai diritti e alle tutele a esso connessi.

"Presentiamo oggi - dice Daniela Milana, responsabile del coordinamento donne della Cgil - in questa giornata di riflessione e di sensibilizzazione la nostra rubrica su Youtube. L'obiettivo è quello di creare un ulteriore canale di informazione per le donne che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro, per chi già ne fa parte e per coloro che un lavoro lo hanno perso".

Per accedere al canale

YouTube del Coordinamento donne della Cgil cliccare su

https://youtube.com/channel/UC4GFyE7EkIuaFx0IDZ-kqUg

Mazara, una nuova Commissione pari opportunità

"Nelle scorse sedute la IV Commissione consiliare 'Igiene, Sanità ed assistenza sociale, tutela dell'ambiente' ha analizzato il vigente regolamento comunale che istituisce la Commissione per le Pari Opportunità, approvato con delibera consiliare del 2006, per riscriverne i contenuti adeguandoli alle nuove sfide legate alle politiche di genere e rilanciare lo strumento, non più attivato negli ultimi anni. La nuova commissione, denominata Commissione per le Pari Opportunità, le politiche di genere i diritti civili, se approvata dal Consiglio Comunale, avrà il compito di proporre interventi e politiche atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, che costituiscono discriminazione diretta o indiretta, con particolare riferimento ai valori espressi dalla UE, dalla Costituzione Italiana e dal nostro Statuto Comunale".

Lo rendono noto il presidente ed i componenti della IV Commissione Consiliare (Gianfranco Casale, Giuseppe Palermo, Giorgio Randazzo, Francesca Maria Calcara, Giuseppe Bonanno, Antonino Gaiazzo e Ilenia Quinci).

Santangelo: "8 marzo ha il volto delle donne ucraine"

"In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, celebriamo il coraggio e la grandezza mostrata dalle donne ucraine nell'atrocità di questi ultimi giorni. Molte di loro si sono ritrovate spesso sole a lottare in prima fila per salvare i propri figli, il Paese e quel che resta delle loro vite. Per questo mi piace immaginare che quest'anno l'8 marzo possa avere il volto delle donne ucraine, come Valentyna che ha scelto di non scappare dalla guerra, di imbracciare le armi e difendere la propria terra. E come lei anche Maryna, Anastasiia e Iryna. Ma anche il volto di Helena, che durante il conflitto e i bombardamenti, ha attraversato l'Ucraina per portare in salvo in Polonia decine di orfani. O di Yulia, madre e vedova, ha permesso al figlio di fuggire, a soli 11 anni, ed è rimasta in Ucraina per non abbandonare la madre malata e continuare ad accudirla. Difronte a un evento così ingiusto e disumano come la guerra, nei loro occhi, la voglia di riscatto, la determinazione a difendere la propria libertà e i propri diritti supera qualsiasi paura. Sono loro le protagoniste di questi giorni, sulle quali è destinato a pesare oltremodo questo assurdo conflitto, come testimoniato anche dalle violenze fisiche e sessuali denunciate nelle ultime ore da ragazze e donne in fuga. È a loro che mando il mio commosso pensiero e tutta la mia vicinanza". Così in una nota il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.