Marsala, l'iniziativa di shopping solidale dei "Fenici"

09/03/2022 12:05:00

Una nuova iniziativa di solidarietà dei "Fenici" di Marsala. La società giovanile di Rugby, oltre alla sue tante attività, in questi giorni si occupa dello shopping solidale.

I Fenici durante gli orari di allenamento offrono l'opportunità a coloro che in questo momento hanno maggiormente bisogno di vestirsi tramite lo shopping solidale. Un luogo dove sarà possibile acquistare, dalle scarpe al giubbotto, tutto ad un simbolico prezzo di un euro.

Sul posto ci saranno i volontari che serviranno come in un negozio, il martedi e il venerdì dalle 17:30 alle 19:30, presso il campo sportivo di via Istria a Marsala. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a donare vestiti in ottimo stato per ridargli una nuova vita ed essere utili a persone meno fortunate.