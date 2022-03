La marsalese Matilde Sciarrino vince concorso letterario di Gravellona “Emozioni di donna”

11/03/2022 20:00:00

«La lettera di mamma» di Matilde Sciarrino di Marsala è il racconto vincitore dell’ottavo concorso letterario «Emozioni di donna» Premio Città di Gravellona Toce.

Nella sezione giovani invece ha vinto la cusiana Sara Demercanti. Il concorso che Comune e Pro loco di Gravellona propongono ogni anno pone come unica richiesta di trattare dell’universo femminile, senza tuttavia mettere un limite di tematiche. La vincitrice ha parlato di una violenza subita da una donna in gioventù e raccontata in una lettera trovata molto tempo dopo dalla figlia.

I racconti che ogni anno partecipano al concorso trattano temi di sofferenza, violenza e sopraffazione e quest'anno le premiazioni di domenica sono state inserite nel programma culturale del Comune per la Giornata internazionale della donna.

Secondo classificato il racconto «Gli invisibili (Là, dietro la curva)» di Maria Teresa Montanaro di Canelli (Asti) e terzi a pari merito «Amiche nuvole» di Tiziano Ferretti di Reggio Emilia e «Il velluto amaranto dei sorrisi» di Monia Casadei di Cesena.



Nella sezione dedicata agli under 18 anni, la vincitrice è stata Sara Demercanti di Valstrona con «Ora tocca a noi» e una riflessione sulla conquista del diritto di voto per le donne e figure femminili che hanno lottato con coraggio affinché fossero riconosciuti altri diritti civili oggi dati per scontati. Secondo posto per il racconto «Sera fuori» di Emma Vatteroni di Rocca di Papa (Roma) e terzo per «Mamma» di Jennifer Cortini di Montelupo Fiorentino.