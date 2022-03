Nuovo assetto per il gruppo sacro La Deposizione di Trapani

11/03/2022 09:35:00

I soci dell'associazione del gruppo Sacro La Deposizione curato dal Ceto dei Sarti e Tappezzieri dinnanzi al notaio Filippo Maria Serio hanno sottoscritto il nuovo statuto dell'associazione diventata ETS (ente del terzo settore).

Il nuovo statuto si attiene scrupolosamente alle nuove norme vigenti che regolano la materia associativa ed è nato anche in risposta all'adeguamento dell'Unione Maestranze vista la recente modifica statutaria ETS. In occasione della stesura del nuovo statuto e del verbale attinente, l'associazione La Deposizione Ceto Sarti e Tappezzieri, ha istituito il nuovo consiglio direttivo che entra in carica da oggi sino al 2026. Il Capo Console è Francesco Romano detto Nino che è stato riconfermato anche con il nuovo statuto ETS.

I due vice Capo Consoli sono rispettivamente Liborio Del Giudice e l'Ing. Andrea Salvatore Grillo. Il Console Tesoriere è Stefano Pecorella e in ultimo il Console Segretario è Roberto Salvatore D'angelo. Infine come primo atto ufficiale, la nuova associazione ha voluto nominare il socio Giuseppe Tortorici quale Console Onorario in riconoscenza di tutto il lavoro compiuto a servizio del gruppo Sacro da più di quaranta anni.