Da lunedì la Sicilia torna in zona bianca, nonostante l'aumento dei casi Covid

12/03/2022 08:22:00

Da lunedì 14 marzo la Sicilia passa in zona bianca. Per quel che può contare. Perchè dopo il 31 marzo, giorno in cui scade lo stato d'emergenza, saranno abolite le zone colorate delle regioni: ci sarà solo la zona rossa in caso di un ritorno a livelli preoccupanti del Covid.

La Sicilia passerà in zona bianca, insieme al altre 7 regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Toscana e Valle D’ Aosta. Lo ha comunicato il ministero della Salute alla luce dei dati della Cabina di Regia.

Ieri intanti sono stati 5.497 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia su 33.961 tamponi processati e l'indice di positività è al 16,2% (il giorno prima era al 16,1%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Calano di una unità i ricoveri in regime ordinario ma c'è un nuovo ingresso in terapia intensiva. Rispetto a venerdì della scorsa settimana c'è un 126% di casi giornalieri in più anche se c'è da sottolineare che sono stati fatti molti tamponi, il 101% in più. I decessi sono 25 e si riferiscono ai giorni precedenti.